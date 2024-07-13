محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مركز خدمة عملاء لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فرع شبين الكوم وذلك للوقوف على طبيعة سير العمل ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال تفقده ، إستمع المحافظ الى شرح من رئيس الشركة عن آلية سير العمل بالمركز وقوة العمل وعدد المترددين ونوعية الخدمات المقدمة ومنها خدمات فحص وإصلاح عداد وغلق مياه وتغيير اسم المشترك وخدمات تعاقدات مياه شرب وصرف صحى وتلقى الشكاوى التجارية والفنية وتحصيل الفواتير و مقايسات مياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك من خلال أطقم العاملين بمراكز خدمة العملاء والذي يتم تدريبهم بصفة دورية لتأهيلهم علي آلية حسن إستقبال الجمهور وسرعة تقديم كافة الخدمات المطلوبة للمواطنين ، لافتاً أن نسب التحصيل تزيد عن 96 % ، بالإضافة إلى وجود الخط الساخن علي مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والاستجابة الفورية لها حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين .

كما تفقد المحافظ مقر الوحدة المحلية بشنوان وذلك لمتابعة انتظام سير العمل ، رافقه المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، ووجه المحافظ بضرورة بالاهتمام المباشر للملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطن وعلى رأسها ملف التصالح والأرشفة والنظافة والإشغالات والإزالات ، مؤكداً علي أن تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية سيكون وفقاً لإنجاز تلك الملفات باعتبارها ملفات تقع علي رأس أولويات الدولة ، كما وجه رئيس المدينة بضرورة النزول الميداني لمتابعة منظومة العمل يومياً والتواصل الفعال مع المواطنين للاستماع الي شكواهم وتلبية مطالبهم.

فيما تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير كورنيش شنوان الجديد بطول 600 م تقريباً ذلك ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة ، وشدد المحافظ رئيس المدينة علي تأمين الوصلات الكهربائية حفاظاً علي أرواح المواطنين ، وكذا إزالة جميع الإشغالات المتواجدة بمحيط الكورنيش ، مؤكداً أننا مستمرون في رفع المستوى الجمالى والحضاري بنطاق المحافظة وذلك من خلال تبني خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفسا جماليا للأهالي .

هذا و تابع المحافظ إنتظام سير العمل بالسوق النموذجي بقرية شنوان علي مساحة 600 م2 وتلاحظ وجود إشغالات وباعة جائلين خارج نطاق السوق ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس المدينة بسرعة إزالة تلك الإشغالات ونقل الباعة داخل السوق وتحرير محاضر للمخالفين حفاظاً علي الصالح العام .

كما تفقد محافظ المنوفية سيارة متنقلة لصرف السلع التموينية متواجدة بحي شرق شبين الكوم ، حيث استفسر المحافظ عن المنتجات التي يتم صرفها والتأكد من صلاحيتها ، وعلي الفور وجه المحافظ بضرورة مراجعة اشتراطات التراخيص اللازمة للسيارات المتنقلة والمتابعة المستمرة لمنظومة الأسعار وتوافر السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

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