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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا: رصيد السلع الأساسية مطمئن والرقابة على الأسواق لن تتوقف

محافظ المنيا
محافظ المنيا
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فى جولة تفقدية لمركز مغاغة، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة أحد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة. جاءت الزيارة للاطمئنان على كفاية الأرصدة من السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والمكرونة، والتي يتم صرفها للمواطنين المستحقين للدعم.
وخلال الجولة، أكد المحافظ أن الأرصدة الحالية تكفي لمدة تقارب ثلاثة أشهر، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المستحقين للدعم دون أي انقطاع. مشيراً إلى أهمية متابعة المخازن بصفة دورية لضمان توافر السلع وجودتها.
 وفى سياق متصل قام المحافظ بتفقد مخزن سلع غذائية اساسية بمدينة العدوة ، ضمن جولاته  الميدانية  لمتابعة المخزون السلعى والكميات المطروحة فى الأسواق ونتائج الحملات التموينية الرقابية على المحلات التجارية ، وذلك لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
رافق اللواء كدونى خلال جولته فى مركزى مغاغة والعدوة ، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، والذى أكد أن الكميات المخزنة يتم إضافتها وسحبها بصفة يومية، بما يضمن تجديد الأرصدة وتوفير السلع بشكل مستمر. مؤكداً أن المديرية تتابع عن كثب عمليات التخزين والصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفعالية.
 

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