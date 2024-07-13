الإدارة الموكزية تتابع حماية الرقعة الزراعية بالمحافظات وإزالة التعديات

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الادارة المركزية لحماية الأراضي، المرور على المحافظات المختلفة، لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، ومواجهتها بكل شدة والمرور الدائم على الاحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الازالة في المهد قبل تفاقمها.

واستقبل الدكتور ناجح غربية مدير مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم السبت، لجنة من الادارة المركزية لحماية الأراضي، على رأسها الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتابعت اللجنة واجهزة الحماية بالمديرية موقف التعديات على الاراضي الزراعية، وتم التنبيه علي منع أي حالة تعدي وإزالتها في المهد، قبل تفاقمها.

كما قام كل من المهندس إبراهيم شبايك مدير عام التعديات والنفع العام بمتابعة التعديات في محافظة الشرقية

والمهندس حمدي حسن والمهندس بلال جاب الله مسئولي حماية الأراضي بمتابعة موقف التعديات في محافظتي الجيزة وأسيوط، وتنفيذ حملات الازالة الفورية بنطاق مراكز المحافظات المذكورة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الحفاظ على الرقعة الزراعية من التاكل باعتبار أن الأراضي الزراعية هي المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.