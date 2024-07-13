محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسر 4 فتيات تعرضن للغرق بفارس

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان واجب العزاء لأسر وأهالى 4 فتيات ، واللاتى لقوا مصرعهن نتيجة تعرضهن للغرق فى مياه النيل بمنطقة الحمام بمنطقة الحمام بقرية فارس بمركز كوم أمبو.

وقد تم إنتشال جثامينهن، وإيداعهن بمشرحة كوم أمبو العمومية، وجارى إنهاء الإجراءات لتسليمهن لذويهن .

المحافظ يناشد المواطنين بعدم السباحة فى المناطق ذات الخطورة

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بضرورة الإلتزام بعدم السباحة فى المناطق ذات الخطورة بمياه نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار .

وأوضح أنه يتم التنسيق مع اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان لتكثف مرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أى شخص من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل لحمايته من التعرض للغرق ، وخاصة فى الأماكن التي تشهد حالات للغرق والتى تحتاج لمنع السباحة بها منطقة كوبرى مفيض السد العالى، وجزيرة بربر بالبر الغربي، والمنطقة الواقعة أمام مستشفى مطاوع بالكرور، وأيضاً المنطقة الواقعة أمام مزلقان الأعقاب بحرى، بجانب المنطقة المواجهة لكوبري أسوان الملجم، وكذا منطقتى فارس والبيارة وحى السبعين والعتمور بكوم أمبو ، وأسفل كوبرى كلابشة ، بالإضافة إلي منطقة الحصايا بالرمادى بإدفو.