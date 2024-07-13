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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان تفرض حظرا فوريا على واردات القمح وصادرات الدقيق لمواجهة ارتفاع أسعارها

القمح
القمح
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 أعلنت الحكومة الباكستانية فرض حظر فوري على واردات القمح وصادرات الدقيق، في إطار الخطوات التي اتخذتها لمواجهة الارتفاع غير الطبيعي في أسعار تلك السلع والحيلولة دون نقصها في السوق.
وأوضح مسئولون - في بيان أوردته شبكة "سما تي في" الباكستانية اليوم /السبت/ - أن الحكومة تهدف إلى تحقيق استقرار في الأسواق المحلية ودعم المنتجين المحليين من خلال تقييد واردات القمح.. مشيرين إلى أن الحظر المفروض على صادرات الدقيق يهدف إلى منع نقصه والحفاظ على مستويات مخزون كاف للمستهلكين المحليين.
 

الحكومة الباكستانية واردات القمح الدقيق