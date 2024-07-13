باكستان تفرض حظرا فوريا على واردات القمح وصادرات الدقيق لمواجهة ارتفاع أسعارها

أعلنت الحكومة الباكستانية فرض حظر فوري على واردات القمح وصادرات الدقيق، في إطار الخطوات التي اتخذتها لمواجهة الارتفاع غير الطبيعي في أسعار تلك السلع والحيلولة دون نقصها في السوق.

وأوضح مسئولون - في بيان أوردته شبكة "سما تي في" الباكستانية اليوم /السبت/ - أن الحكومة تهدف إلى تحقيق استقرار في الأسواق المحلية ودعم المنتجين المحليين من خلال تقييد واردات القمح.. مشيرين إلى أن الحظر المفروض على صادرات الدقيق يهدف إلى منع نقصه والحفاظ على مستويات مخزون كاف للمستهلكين المحليين.

