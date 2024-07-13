800 مليار يورو أرباح أوروبا من السياحة خلال الربع الثاني لـ 2024

أعلنت لجنة السفر الأوروبية (ETC) بمفوضية الاتحاد الأوروبي، استمرار تعافي صناعة السياحة في أوروبا خلال الربع الثاني من عام 2024، متوقعة أن ينفق السياح الدوليون 800 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37 % مقارنة بمستويات عام 2019 (583 مليار يورو).

وكشف أحدث تقرير للجنة أن عدد الزوار القادمين من الخارج زاد بنسبة 6 % مقارنة بعام 2019، خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2024، ويضيف التقرير أن السياح الأمريكيين يصنفون على أنهم المجموعة ذات الأداء الأفضل، وهو ما أدى إلى ازدهار السياحة الأوروبية هذا العام.

وقال التقرير إن 72 % من النفقات السياحية القياسية حتى الآن تمت في وجهات في أوروبا الغربية، وجاء المزيد من نمو الإيرادات من الزوار بين المناطق والسياح الوافدين من شرق آسيا، وخاصة الصين.

وواصلت صناعة السياحة في أوروبا انتعاشها في الربع الثاني من عام 2024، وتجاوز عدد الوافدين الأجانب (+6 %) والليالي السياحية (+7 %) أرقام عام 2019، مما يعكس زيادة على أساس سنوي بنسبة 12 % و10 %، على التوالى، ويعود هذا النمو إلى السفر القوي داخل المنطقة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

ووفقًا لتقرير ETC، فإن أربع دول في الاتحاد الأوروبي شهدت أهم الزيادات في الإنفاق الداخلي منذ بداية العام حتى الآن هي كما يلي:

إسبانيا (25 %)

اليونان (25 %)

إيطاليا (20 %)

فرنسا (16 %)

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد كرواتيا وبلغاريا ورومانيا إيراداتها السياحية حيث من المتوقع أن تشهد متوسط ​​إقامة أطول في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وبالمقارنة مع البيانات المسجلة في عام 2019، شوهدت زيادات ملحوظة في عدد الوافدين هذا العام في الوجهات الأقل شعبية مثل صربيا (+40 %) وبلغاريا (+29 %)، بالإضافة إلى الوجهات المفضلة القديمة بما في ذلك مالطا (+37 %). ) والبرتغال (+26 %) وتركيا (+22 %).

كما أظهرت بلدان شمال أوروبا الأخرى جاذبية متزايدة، مع إقامة الأجانب في الدنمارك (+38 %)، والنرويج (+18 %)، والسويد (+9 %)، وعلى العكس من ذلك، لا تزال منطقة البلطيق تعاني، حيث لا تزال لاتفيا (-24 %) وإستونيا (-16 %) وليتوانيا (-15 %) تشهد وصولاً دولياً أقل بكثير من عام 2019.

ويختار المسافرون الدوليون وجهات أقل شهرة مثل ألبانيا والجبل الأسود للحصول على القيمة مقابل المال، ونتيجة لذلك، شهدت ألبانيا والجبل الأسود هذه الزيادة الكبيرة في حصتها في السوق، بنسبة 86 % و31 % على التوالي منذ عام 2019.

وتابع التقرير: "هناك باب آخر مفتوح للمسافرين الذين يعتزمون زيارة أوروبا وهو زيادة سعة السكك الحديدية، وهكذا، شهدت شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية، دويتشه بان، زيادة بنسبة 21% في الطرق الدولية بين عامي 2019 و2023، وهو ما استفادت منه الدول المجاورة بشكل رئيسي".