أسيوط تشهد المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة مجلس النواب المصري في موسمه الـ12

نظمت إدارة التثقيف السياسي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط، الجلسة الختامية لأعمال «نموذج محاكاة مجلس النواب المصرى» في موسمه الثاني عشر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والذي يأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التغيرات في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك يوم الخميس 11 يوليو 2024، بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة.

حضر الجلسة الختامية الدكتوردويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وعدد من نواب مجلس النواب من بينهم النائب مجدى سليم، عضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء الدين خير الله، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أهمية نشاط نماذج المحاكاة التي تنظمها الجامعة والتي تهدف في مجملها إلى ثقل شخصية الطلاب، وتأهيلهم على المشاركة السياسية، وتخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، مشيرًا إلى أن هذه النماذج تعد مشروعًا تدريبيًا على تقليد نماذج عدة مؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية بما يمكنهم من الإبداع في مجال هذه المؤسسات.

يأتي نموذج المحاكاة تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور مصطفى سنوسي المشرف الأكاديمي للنموذج، وأحمد شعبان، مدير إدارة التثقيف السياسي، وأشرف طلعت، منسق النموذج، والاخصائيين بإدارة التثقيف السياسي بالجامعة بقيادة الطالب عبد الرحمن صلاح محمد، رئيس النموذج، والطالب محمد جمال محمود، وكيل النموذج.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن الجلسة شهدت مشاركة كبيرة وحضور العديد من الخبراء، وعدد من نواب مجلس النواب، وبدأت بمناقشة بعض طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزارات الصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والنقل والمواصلات، مشيدًا بأداء الطلاب خلال الجلسة وقدرتهم على استخدام أدوات الرقابة البرلمانية والمستوى المتميز من الوعى بقضايا الوطن، والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

كما شهدت الفعاليات تعقيب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسيوط الحاضرين، والوقوف دقيقة حداد على روح النائب حمادة قرشي، عضو مجلس الشيوخ، وتوزيع الشهادات والدروع على طلاب النموذج وتكريم المتميزين.