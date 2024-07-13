مسؤول بحلف الناتو: العلاقات مع الأردن قوية ومتشابكة

قال نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خافيير كولومينا، إن العلاقات بين الحلف والأردن قوية ومتشابكة، وتعد واحدة من أهم تحالفات "الناتو" في منطقة الجنوب.

وقال كولومينا - في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في واشنطن، حيثُ عقد الناتو قمته للعام الحالي بالتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيس الحلف ـ إن الملك عبد الله الثاني يلعب دورًا فاعلًا ومهمًا في السياسة الدولية، مضيفا: " أن الحلف والأردن عززا من العلاقات الثنائية على صعيدي الحوار السياسي والتعاون العملي".

وتابع كولومينا - وهو أيضا الممثل الخاص لأمين عام الحلف في القوقاز وآسيا الوسطى - أن الحلف ينظر إلى الأردن كشريك موثوق، وأن هناك تواصلا عال المستوى، كزيارات الملك عبدالله الثاني المستمرة إلى الحلف، والتي كان آخرها في أواخر عام 2023، وهو ما يُظهر عمّق علاقات الحلف مع الأردن.

وأوضح كولومينا أن الحلف، الذي يضم في عضويته 32 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، قرر بالاتفاق مع الأردن فتح مكتب ارتباط في عمّان، وهو ما ورد في البيان الختامي لقمّة واشنطن، واصفًا قرار إنشاء المكتب بـ"المهم جدًا" بالنسبة للناتو وعلاقاته مع الأردن.

ولفت إلى أن إنشاء المكتب في عمّان جاء نتيجة للعلاقات القوية مع الأردن، موضحا أن المكتب سيلعب دورا مهما لمساعدة الناتو لفهم أعمّق للسياقات بالنسبة للأردن والمنطقة.ش