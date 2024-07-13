محافظ المنيا توصيل الغاز الطبيعى لمركز العدوة قريبا

خلال تفقده أعمال الرصف بمدينة العدوة ، تابع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا أعمال رصف شارع بورسعيد بطول 2 كيلو متر ، والانتهاء من أعمال الدكة وتركيب البلدورات والارصفة بتكلفة تقدر بـ 6 ملايين جنيه ، منها 2 مليون جنية لرد الشئ لاصله و4 ملايين ضمن الخطة الاستثمارية ، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا .



وشدد اللواء كدوانى على الانتهاء من اعادة رصف شارع بورسعيد فى اسرع وقت لاهمية الشارع وحيويته ، لكونه اهم واطول شوارع المدينة ، مما يعيد الوجه الحضارى للمركز ، ويسهل حركة المارة والمركبات والسيارات بالشارع والشوارع المتفرعة منه . مؤكدا ان المرحلة المقبلة سوف تشهد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لمركز العدوة باكمله ، والانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الضرورية لمواطنى المركز حتى يشعروا بثمار التنمية والاصلاح الاقتصادى الذى يضع تحسين ظروف المعيشة للمواطن فى مقدمة اولوياته

رافق المحافظ خلال جولته ومتابعته لأعمال الرصف بشارع بورسعيد احمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة وعدد من وكلاء الوزارات ومسئولى التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة .

