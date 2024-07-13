حملا تفتيشية مكثفة على الأسواق بالزقازيق لضبط الأسعار

شهدت المحال التجارية والمخابز بمراكز ومدن (حي ثان الزقازيق - حي أول الزقازيق – ههيا -الزقازيق - منشأة ابو عمر ) حملات تفتيشية مكثفه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من أسعار السلع وصلاحيتها ومدي توافرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور اليومي على كافه الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة ومزاولة النشاط طبقاً للقانون والإلتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التموينية والصحية.