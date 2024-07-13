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السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملا تفتيشية مكثفة على الأسواق بالزقازيق لضبط الأسعار

مرور رؤساء المراكز
مرور رؤساء المراكز علي المحلات
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شهدت المحال التجارية والمخابز بمراكز ومدن (حي ثان الزقازيق - حي أول الزقازيق – ههيا -الزقازيق - منشأة ابو عمر ) حملات تفتيشية مكثفه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من أسعار السلع وصلاحيتها ومدي توافرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور اليومي على كافه الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة ومزاولة النشاط طبقاً للقانون والإلتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التموينية والصحية.

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