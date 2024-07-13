استمرار توافد محصول القمح إلى صوامع وشون الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٥٥١٢ طن و ٠٩٥ كيلو قمح الي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلي ضرورة إلتزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد ٢٠٢٤ م وبحد أقصى ٤٨ ساعة من تاريخ الإستلام .

أضافت وكيل وزارة التموين أن تكون درجة نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين (وش ومقطورة ) أن يكون وزن المقطورة منفصلاً عن وزن الوش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة .