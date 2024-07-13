جوتيريش يدعو إلى إنهاء الحرب في غزة ويناشد العالم بحماية الأونروا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وقال: " إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة".

وناشد جوتيريش ـ عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" ـ المجتمع الدولي بحماية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتمويلها.

وتابع: " إنهاء الحرب في غزة يجب أن يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس"، مضيفا: " لقد حان الوقت لكي تظهر الأطراف شجاعة سياسية وإرادة سياسية والتوصل أخيرًا إلى اتفاق".

وحذر جوتيريش من أنه "بدون الدعم والتمويل اللازمين للأونروا، فإن لاجئي فلسطين سيفقدون شريان الحياة وآخر بصيص أمل للحصول على مستقبل أفضل"، مناشدًا المجتمع الدولي بحماية الأونروا وتمويلها.