حملوا أمتعتهم وساروا في الماء.. رحلة "غريبة" في اليونان

في واقعه غريبة سيطرت حالة من القلق على رحلة بحرية في اليونان عندما طلب من المصطافين ترك السفينة ودخول البحر بأمتعتهم للوصول إلى المكان السياحي المقصود .

وأظهرت مقاطع فيديو سياحا يسبحون في الماء وقد غطت أجسامهم حتى الرقبة وهم يحملون أمتعتهم على الأكتاف قاصدين شاطئ في جزيرة كريت.

وأفادت تقارير محلية أنهم أجبروا على دخول المياه بعد أن حظر المسؤولون استخدام منصة عائمة تسهل عملية انتقالهم من السفينة إلى البر مباشرة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليونانية وزارة الشحن حظرا على استخدام المنصات العائمة خوفا من السياسة المفرطة في الجزيرة.

وفي مايو، قام المتظاهرون الغاضبون بالنزول إلى شوارع العاصمة اليونانية للتعبير عن استيائهم من الأعداد المكتظه من السياح.