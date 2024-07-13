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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

زراعة القاهرة تنظم المهرجان الأول لمشروعات التخرج ببرنامج التكنولوجيا الحيوية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظمت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، المهرجان الأول لمشروعات التخرج لبرنامج التكنولوجيا الحيوية بأقسامه، الكيمياء الحيوية، والوراثة، والميكروبيولجيا الزراعية، وبحضور قيادات الكلية والأساتذة والطلاب، وتم خلال الاحتفالية عرض تفاصيل مشروعات التخرج لمدة ثلاث ساعات والتي جمعت بين الابتكار والإبداع العلمي.

ومن أبرز مشروعات التخرج التي عرضت في المهرجان، إنتاج شاي عشبي آمن وغني بمضادات الأكسدة باستخدام الأعشاب الطبية وقشور ثمار الموالح، كما تضمنت مشروعات التخرج تحضير مستحضر الكولاجين في أقدام الدجاج لاستخدامه في مستحضرات التجميل، وكذا ابتكار أساليب لمعالجة مشكلة مقاومة المضادات الحيوية في مسببات الأمراض البكتيرية باستخدام مستخلصات نباتية طبيعية من الكركيمين والكابسيسين التي لها خصائص مضادة لانتشار خلايا السرطانات الكبدية، وابتكار مبيد حيوي أكثر أمانا كبديل للمبيدات الكيمائية.  

وقال الدكتور عوض عباس، أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ بالكلية ومنسق مهرجان مشروعات التخرج لطلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية، إن مشروعات تخرج الطلاب في البرنامج تمت بالجهود الذاتية مع دعم من الرعاة الذين تم استقدامهم بجهد شخصي.

وخلال الاحتفالية تم تكريم الطلاب دفعة 2024 الفائزة مشروعات تخرجهم في برنامجي التكنولوجيا الحيوية باللغتين الإنجليزية والعربية وعددها 6 مشاريع، بجانب تكريم المشرفين عليها ولجان التحكيم ورواد الأقسام الثلاثة في برنامج التكنولوجيا الحيوية بالكلية من الأساتذة، كما تم تكريم خريجي برنامج التكنولوجيا الحيوية دفعة 2023 الحاصلين على دورة التحاليل المعملية ( برنامج عملي) وعددهم 155 طالب وطالبة، وهي الدورة المؤهلة للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة في معامل التحاليل الطبية بمصر، وقدم المهرجان في ختام فعالياته، 3 نماذج ناجحة في الحياة العملية من خريجي برنامج التكنولوجيا الحيوية بالكلية.

وتمثل مشروعات التخرج الجسر الذي يربط بين النظرية والتطبيق العملي، وهي منصة يطلق منها الطلاب إبداعاتهم وابتكاراتهم في مجالات حيوية تسهم في تحسين جودة الحياة، كما أن مشروعات الطلاب، ليست فقط أدوات تعليمية، بل هي مشاريع ريادية تعزز فكر ريادة الأعمال بينهم والذي يعد ضروريًا لتمكينهم من تحويل ابتكاراتهم إلي مشاريع ناجحة.

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