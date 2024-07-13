العاصفة بيريل تقتل شابا على ساحل كندا الأطلسي

قالت الشرطة الكندية إنه تم العثور على جثة شاب بعد أن جرفتها المياه في نوفا سكوشا، وهي مقاطعة كندية اجتاحتها بقايا العاصفة بيريل خلال الساعات الأخيرة. كما تعرضت البني التحتية لأضرار جسيمة.

ونقل راديو /لاك/ السويسرى عن السلطات هناك:" إن الضحية كان يلعب مع أصدقائه في حديقة بولففيل، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 5000 نسمة عندما حدث فيضان مفاجئ، جرفه إلى حفرة مليئة بالمياه."

كما اضطر رجال الإطفاء إلى التدخل في عدة مناطق أخرى من المقاطعة لإجلاء الأشخاص الذين غمرت المياه منازلهم كما جرفت الفيضانات جسر واحد على الأقل. ولا تزال عدة طرق مغلقة أمام الحركة المرورية، وسقط أكثر من 100 ملم من الأمطار في غضون ساعات قليلة وفقا لما أكدته هيئة الارصاد الجوية الكندية، وبعد عبورها منطقة البحر الكاريبي كإعصار، قتلت /بيريل/ ثمانية أشخاص في الولايات المتحدة.