هروب عدد كبير من المعتقلين في النيجر من سجن يضم نحو 200 متطرف

قالت مصادر أمنية في النيجر إن عددا من المعتقلين في سجن "كوتوكال" شديد الحراسة تمكنوا من الفرار بعد أحداث تمرد في هذا السجن الواقع على بعد عدة كيلومترات من العاصمة نيامي ويضم أكثر من 200 إرهابي وتجار مخدرات وعناصر إجرامية.

وأشارت، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم، إلى أن تمردا اندلع في سجن "كوتوكال" شديد الحراسة ظهر يوم الخميس الماضي؛ الأمر الذي أدى إلى فرار عدد من نزلاء السجن وبحوزتهم أسلحة نارية.

وأوضحت المصادر، التي لم تحدد العدد الفعلي للهاربين، أن عدد الهاربين كبير، مضيفة أن قوات الأمن في النيجر وضعت في حالة تأهب وتلاحق هؤلاء حاليا.

جدير بالذكر أن منطقة "تيلابيري" تقع فيما يسمى بمنطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو ومعروفة بأنها معقل العناصر المتطرفة التابعة لتنظيمي الدولة "داعش" و"القاعدة" في منطقة الساحل.