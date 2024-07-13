الأميرة البريطانية كيت تحضر غدا نهائي ويمبلدون في ثاني ظهور علني لها منذ إصابتها بالسرطان

أعلن قصر كينجستون أن أميرة ويلز كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، ستحضر نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للرجال غدا /الأحد/؛ في ثاني ظهور علني لها منذ إعلان تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /السبت/ أن أول ظهور علني لأميرة ويلز كان أثناء حضورها حفل عيد ميلاد الملك تشارلز الرسمي في 15 يونيو الماضي بعد أن حققت تقدما في العلاج.

وابتعدت كيت عن الأنظار العامة هذا العام، بينما كانت تخضع للعلاج الكيميائي دون الكشف عن نوع السرطان الذي تعاني منه.