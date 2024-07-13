جامعة عين شمس تتقدم في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية

تواصل جامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة تقدمها في التصنيفات العالمية لتواكب أعرق الجامعات العالمية، حيث أعلن تصنيف ويبومتركس العالمي للاستشهادات المرجعية نتائج نسخته لشهر يوليو لعام 2024، وظهرت جامعة عين شمس، في الترتيب (718) عالميًا بعدد استشهادات (583611)، بتقدمها عن نسخة يناير 2024 بزيادة (28588) استشهاد.

وأظهر التصنيف إدراج 51 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المُدرجة بالتصنيف وجاءت جامعة عين شمس فى المرتبة الرابعة محليًا.

ويعد تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية يصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويهدف التقييم لتحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح وهو تقييم نصف سنوي، حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد التقييم على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن المعايير التالية (الحجم، الإشارة إلى الأبحاث، والأثر العام).

وأكد زين العابدين أن سعي الجامعة لتصدر التصنيفات الدولية يأتي ضمن إستراتيجية الجامعة ارتباطًا بإستراتيجية الدولة المصرية وسعيها للتقدم في التصنيفات العالمية، ورفع تصنيف جميع الجامعات المصرية على المستوى العالمي، بعد أن نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في إدخال جامعات جديدة بالتصنيفات الدولية، من خلال سياسات دعم البحث العلمى وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة.

وأوضح أن أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، يحكمها العديد من المعايير التي يتم الاحتكام إليها عند تصنيف الجامعات على مستوى العالم، وتبذل إدارة الجامعة قصار جهدها فى تعزيز تلك المعايير، ومن أبرزها توافر عناصر الإتاحة والتحول الرقمي، وتوافر البنية التحتية والتكنولوجية المحدثة بالإضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التقويم و توافر برامج ذات مستوى دولي وشراكات مع الجامعات العالمية، بالإضافة إلى النشر الدولي للبحوث والمساهمة في خدمة المجتمع، وحصول الخريجين على جوائز دولية والتحاق الخريجين بوظائف مهمة ذات مستوى دولي وإقبال سوق العمل على الخريجين، مما يسهم في دفع الجامعة لصدارة التصنيفات العالمية.

وأضافت غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن إدارة الجامعة تسعى دائمًا إلى رفع جودة الأبحاث المُشتركة وتسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالى تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير، إلى جانب دعـم الاسـتثمار فـي البحـث الأكاديمـي وربطـه بالصناعـة وخطـط التنميـة واحتياجـات المجتمـع، وتعزيـز الشـراكة مـع القطاعـات المختلفـة، مـن خلال بيئـة محفـزة وداعمـة للتميـز والإبتكار فـي العلـوم والتكنولوجيـا.

وأشارت إلى أن تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وإتاحة برامج دراسية ذات مستوى دولي يعمل على جذب الطلاب الوافدين وتوفير دعمًا كبيرًا للنظام التعليمى.

يذكر أن جامعة عين شمس جاءت بالمركز الثالث محليًا بالتصنيف الإنجليزي QS للتخصصات الجامعية لعام 2025، لتحتل الترتيب 592 عالميًا مُتقدمة بذلك 133 مرتبة عن الإصدار السابق.

كما أعلن تصنيف ليدن Leiden الهولندي نتائج نسخته الجديدة لعام 2024، والتي أظهرت جامعة عين شمس فى الترتيب الثانى محليًا و (528) عالميًا متقدمة بذلك عن التصنيف السابق والذي احتلت فيه الجامعة الترتيب ( 537) عالميًا.

كما أعلن تصنيف Us news الأمريكي نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، لتتقدم جامعة عين شمس لتحتل المرتبة(401 )عالميًا بتقدم 139 مركز مقارنة بالعام الماضي.