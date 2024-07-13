المؤتمرات الصيفية تواصل نشاطها في مطرانية القدس الأسقفيّة

بدأت المؤتمرات الصيفيّة للشبيبة في مطرانيّة القدس لعام ٢٠٢٤، وذلك مع حلول شهر الصيف لرعايا القدس والجليل والساحل، وفي السلط لرعايا الأردن، ولاحقاً في نهاية شهر تموز في رام الله لرعايا الضفة الغربية، بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد تم فصل المؤتمرات التي كانت تجرى عادة في مكان واحد بين القدس ورام الله.



حيث زار رئيس الأساقفة المطران حسام نعوم وعقيلته السيدة رفاء نعوم اليوم المؤتمر الثاني للجيل الثانوي في مدينة السلط وشكر كل من القس جورج قبطي والقس جميل خضر والسيدة ماري اسحق والقادة والمشاركين على هذه الخدمة الجليلة في بناء جيل الحاضر والمستقبل. تلتئم مؤتمرات الشبيبة هذا العام تحت شعار "كن غالباً" حيث تقام البرامج والنشاطات المختلفة حول الغلبة والانصار بشخص يسوع الذي يقوينا.

