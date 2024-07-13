شديد الحرارة رطب نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد غدا الاحد ، انخفاض في درجات الحرارة و انكسار للموجة شديد الحرارة علي اغلب الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الاحد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري تتراوح بين 80 الي 90 % للعظمي ومن 35:50% للصغري.

درجات الحرارة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 39 للعظمي والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 28 درجة.