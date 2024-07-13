ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

274.8 مليون دولار حصيلة "Despicable Me 4" في 9 أيام

Despicable Me 4
Despicable Me 4
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يواصل الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الرائدة “Despicable Me 4” تصدر شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 9 أيام.

تصدر الفيلم عائدات شباك التذاكر الأمريكي بإيرادات بلغت 274.8 مليون دولار، جمع منها 166.4 مليونا في الصالات الأمريكية. وفي السوق الأجنبية جمع الفيلم 108.3 مليون دولار.

وحل فيلم الرسوم المتحركة “Inside Out 2” في المركز الثاني هذا الأسبوع، لتبلغ إيراداته الإجمالية حتى الآن مليار و287.2 مليون دولار حول العالم. وجاء في المركز الثالث فيلم التشويق والإثارة “A Quiet Place: Day One” بعدما بلغت حصيلته الإجمالية 200 مليون دولار عالميا.

في الجزء الجديد من "Despicable Me 4"، يواجه (جرو) العديد من التحديات العائلية بعد إنجاب زوجته لطفلهما الأول، تزامنًا مع هروب المجرم (ماكسيم لو مال)، والذي يقرر الانتقام من عدوه اللدود (جرو).

Despicable Me 4 شباك التذاكر الأمريكي