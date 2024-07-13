قطاع البنوك يستحوذ على 12,5% من إجمالي تداولات القطاعات المدرجة خلال أسبوع

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون صفقات) البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع بقيمة تداولات بلغت 3 مليار جنيه، ليستحوذ على 20,6% من إجمالي قيمة تداول القطاعات، من خلال تداول 599 مليون سهم عبر تنفيذ 66 ألف عملية تداول.

واحتل قطاع خدمات مالية غير مصرفية المرتبة الثانية عبر تداولات بلغت قيمتها 2,89 مليار جنيه، ليستحوذ على 19,4% من إجمالي تداولات القطاعات، من خلال تداول 567,7 مليون سهم بعدد عمليات بلغ 54,6 ألف عملية تداول.

ثم قطاع الموارد الأساسية بالمرتبة الثالثة بقيمة تداولات بلغت 2 مليار جنيه، ليستحوذ على 14,4%من إجمالي التداولات ، ومن خلال تداول 93 مليون سهم، عبر تنفيذ 69 ألف عملية تداول.

يليه قطاع البنوك بالمرتبة الرابعة بقيمة بلغت 1,86 مليار جنيه، ليستحوذ علي 12,5% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 56,89 مليون سهم، عبر تنفيذ 19,76 ألف عملية تداول.

وحل قطاع إتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بالمرتبة الخامسة بقيمة بلغت مليار جنيه، ليستحوذ على 7,2% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 310 مليون سهم، عبر تنفيذ 26,8 ألف عملية تداول.