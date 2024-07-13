سيدات الاعمال: توجيه رؤوس الأموال الصربية لمصر أحد مكتسبات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

شاركت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية في فعاليات منتدى سيدات الأعمال المصري الصربي بحضور سيدة صربيا الأولى حرم رئيس جمهورية صربيا، تمار فوتشيتش والوفد المرافق لها.

واكدت الدكتورة عبير عصام، أن العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة والتاريخية بين مصر وصربيا الي جانب اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع افريقيا والعديد من الدول، تعزز وتدفع من فرص و افاق التعاون بين رجال وسيدات الأعمال ولا سيما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمار المشترك.

وثمنت عبير عصام، كلمة سيدة صربيا الأولى وحديثها بان الاحلام تحقق بالسيدات، كذلك التأكيد علي توجه صربيا لدخول رؤوس الأموال لمصر في عدد من المشروعات في قطاع الصناعات الهندسية واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما يمثل أحد مكتسبات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

و أضافت عصام ، كما تم دعوة سيدة مصر الأولي وسيدات الأعمال لزيارة صربيا خلال الفترة المقبلة لاستعراض فرص الاستثمار والتعاون، مؤكدا ان سيدات الأعمال لهم دورا كبيرا في الاقتصاد وخدمة المجتمع وقادرون علي المساهمة في النهضة المجتمعية والاقتصادية والتنمية الشاملة.

واشارت إلي ان منتدى سيدات الأعمال المصري الصربي حمل العديد من الرسائل الإيجابية عن مستقبل التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي للبلدين، مشيرة أنه تم عقد اللقاءات الثنائية في قطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والكيمائية والتعبئة والتغليف والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ولفتت الي ان حضور رئيس جهاز التمثيل التجاري الوزير مفوض يحيي الواثق بالله في فعاليات منتدى سيدات الأعمال المصري الصربي اكتسبت اهمية كبيرة للتعريف بفرص التعاون في تعزيز وتيسير حركة التبادل التجارة وحجم التجارة البينية.

واكت عبير عصام، ان مفاوضات البلدين لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في مصر في التصنيع المشترك من أجل التصدير.

واشارت ان العلاقات شهد عام 2023 تطورا كبيرة وتحرك ملموس لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية وكذلك مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، الي جانب المباحثات بشان زيادة التدفق السياحي خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.