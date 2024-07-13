وزير الإسكان يتفقد موقف تنفيذ 3068 وحدة بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية|صور

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، و310 فيلات، بالتجمع العمراني "صواري" بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، موجهًا بوضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من تنفيذ الوحدات والفيلات، وأعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع بالكامل، وتقسيم الموقع إلى مناطق يتم الانتهاء منها بالكامل تباعًا وتسليمها للحاجزين، حيث إن جميع الوحدات والفيلات بالمشروع تم حجزها بالكامل.

وتجول وزير الإسكان بموقع مشروع صواري، وتفقد النماذج المختلفة للوحدات السكنية والفيلات المنفذة بالمشروع، وأعمال المرافق والطرق، ومنطقة الخدمات، موجهًا بالإنتهاء من أماكن انتظار السيارات أسفل الأبراج بالتوازي مع إنهاء الوحدات السكنية، وطرحها على حاجزى الوحدات، وتهيئة الموقع لتلبية احتياجات ذوى الهمم، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والتوسع في استخدام مغطيات التربة ذات الاحتياج المائى المنخفض، ووضع لافتات إرشادية لكل مكونات المشروع، وتنفيذ جميع الأعمال بأعلى معايير الجودة، وكذا أعمال التشغيل والصيانة على أعلى مستوى.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع "صواري" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، ويتمثل المحور الأول للمشروع في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فدانًا، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانًا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.

وأضاف الوزير، يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معًا نبني المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فدانًا بأرض التجمع العمرانى "صواري" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية، تجارية، إدارية، وتعليمية)، بإجمالى 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية معا نبني المستقبل.

ورافق الوزير خلال جولته كل من، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أيمن محمد عبد التواب، المشرف على صواري، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفني للوزير، والمهندس أحمد ياسر، مساعد رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.

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