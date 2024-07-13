محافظ الشرقية: التصدي لكل محاولات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص و تنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بالتنسيق مع وليد رشاد رئيس قسم الإزالات بالمركز ورئيس الوحدة المحلية بالزنكلون بالإشتراك مع إدارة حماية الأراضى الزراعية والأجهزة المعاونة بالوحدة بالتصدي والإزالة الفورية لسور مُقام بالطوب الدبش بدون ترخيص بناحية عزبة سلامه وتم رفع ومصادرة الطوب المستخدم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية بقيادة المهندس محمد العوضي رئيس المركز حملة لإزالة حالتين بناء مخالف بالدبش على مساحة ٥٠٠ متر بأرض الكهرباء التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد برئاسة صلاح سالم رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لتعدى بناحية الحلمية مركز ابوحماد بالبناء بالدبش على مساحة ٢ قيراط خارج الحيز العمرانى وتمت الإزالة كلياً وذلك بحضور حسن كمال نائب رئيس المركز ومحمد سليم رئيس الوحدة المحلية بالحلمية والجمعية الزراعية و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.