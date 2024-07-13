ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس: استهداف إسرائيل لمحمد الضيف "كلام فارغ"

سامي أبو زهري
سامي أبو زهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت حركة حماس، اليوم السبت، أن الهجوم الإسرائيلي على خان يونس يظهر عدم اهتمام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الأنباء عن استهداف القائد العسكري محمد الضيف غير صحيحة.

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن التقرير الذي بثته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وذكر أن الغارة على خان يونس بقطاع غزة، استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".

وأضاف أبو زهري في تصريح لرويترز: "جميع الضحايا هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأمريكي والصمت العالمي، هذه رسالة واضحة من الاحتلال بأنه غير مهتم بأي اتفاق".

حماس محمد الضيف إسرائيل خان يونس المواصي