حماس: استهداف إسرائيل لمحمد الضيف "كلام فارغ"

ذكرت حركة حماس، اليوم السبت، أن الهجوم الإسرائيلي على خان يونس يظهر عدم اهتمام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الأنباء عن استهداف القائد العسكري محمد الضيف غير صحيحة.

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن التقرير الذي بثته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وذكر أن الغارة على خان يونس بقطاع غزة، استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".

وأضاف أبو زهري في تصريح لرويترز: "جميع الضحايا هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأمريكي والصمت العالمي، هذه رسالة واضحة من الاحتلال بأنه غير مهتم بأي اتفاق".