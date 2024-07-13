3250 جنيها للجرام.. الذهب يسجل أعلى مستوياته منذ 7 أسابيع

كشف تحليل فني صادر عن جولد بيليون، اليوم، يرصد خلاله توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية، عن ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع ويسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليغلق فوق مستوى محوري من شأنه أن يدعم المزيد من الصعود في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية التي شهدت تراجع لتدل على اقترب البنك الفيدرالي من خفض الفائدة.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالإضافة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي على الذهب ليبقى سعر الذهب متأثراً بحركة سعر الأونصة العالمية بشكل أساسي.

أغلق سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2400 دولار للأونصة مخترقاً خط الاتجاه الصاعد الأمر الذي قد يدفع السعر لمزيد من الصعود بعد تجميع زخم صاعد كافي لاستكمال حركة الصعود.

ويمتلك الذهب فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير خاصة مع تواجد مؤشر الزخم على المستوى اليومي بعيد عن التشبع في الشراء، وتصبح مستهدفات الذهب حالياً هي اختراق القمة السعرية عند 2424 دولارا ثم القمة التاريخية عند 2450 دولارا للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى المقاومة 3250 جنيها للجرام ولكنه فشل في اختراق هذا المستوى لتظل التداولات تحت هذا المستوى حتى بداية جلسة اليوم، يذكر أن الاختراق الناجح لهذا المستوى سيدفع سعر الذهب إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي عيار 21 بمقدار 20 جنيها ليسجل ارتفاع بنسبة 0.6% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3245 جنيها للجرام وكان قد افتتح الأسبوع عند 3225 جنيها للجرام.

ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي جاء بدعم مباشر من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن استمر التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليتداول متوسط السعر حالياً عند 48.05 جنيه لكل دولار .