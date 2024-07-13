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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

«اقتصادية النواب» تطالب بالتنسيق بين العمل والتعليم العالي لدراسة السوق الخارجي وتأهيل الكوادر

محمد سليمان
محمد سليمان
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طالب النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالتنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي لدراسة سوق العمل فى كل بلدان العالم لتحديد احتياجات كل هذه الدول، وضرورة عمل برامج تدريبية لتؤهل العاملين المصريين بهذه المهارات حتى يكون هناك تنافس قوى فى سوق العمل الخارجي.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تضم نحو 42 نائباً  وهم: السيد النائب احمد سعد الدين ومحمد أبوالعينين وكيلا المجلس، والسادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية