عوائل المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون ويرفضون التصعيد في غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مجزرة المواصي تسببت في عرقلة أي مفاوضات، كما أن المتظاهرين في تل أبيب خرجوا مطالبين بضرورة إيقاف العمليات العسكرية والتفاوض من أجل عودة المحتجزين.

ونوهت، "أبو شمسية"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، بأن عوائل المحتجزين أكدوا أن التصعيد لا يستجدي نفعًا، بل يعرقل أي صفقات تفاوض مع المقاومة، ويؤجل عودة المحتجزين.

وأشارت أبو شمسية، أن رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أعطت الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو منذ اليوم الأول للحرب على غزة، لتنفيذ اغتيالات وجرائم حرب.

وأكدت أن على المستوى السياسي، يعقد حاليًا مشاورات بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان جيش الاحتلال، والشاباك الإسرائيلي، لبحث تداعيات هذه المجزرة.