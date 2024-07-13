إسرائيل ترفع حالة الاستنفار خشية رد حماس وحزب الله بعد هجوم المواصي

أكد إعلام إسرائيلي، نقلا عن مسئولين، اليوم السبت، أن الجيش يرفع حالة الاستنفار خشية رد حماس وحزب الله عقب الهجوم على المواصي بخان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن الحصيلة النهائية لمجزرة المواصي بخان يونس، مؤكدة ارتقاء 71 شهيدًا وأكثر من 289 مصابًا، بعضهم في حالة خطرة، جراء مجزرة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية، بمقتل القائد العسكري في حماس رافع سلامة، خلال الهجوم على منطقة المواصي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت رويترز نقلا عن مسؤول في "حماس"، إن هجوم الاحتلال على المواصي في خان يونس، يعد تصعيدًا خطيرًا، إذ إن شهداء المجزرة من المدنيين، وفق نبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".