رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يطالب بخطة واضحة لتنفيذ برنامج الحكومة

أكد النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية على أهمية وجود خطة واضحة وآليات وزمن تنفيذ لما جاء ببرنامج الحكومة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة بحضور 4 وزارء مطالباً بخطة واضحة تعمل على مواكبة التطورات التي تحدث في العالم، مؤكداً على ضرورة تأهيل الطلاب لسوق العمل في جميع المجالات، مستنكراً وجود أعداد كبيرة من الخريجين بمختلف المجالات ليس لهم مكان، مشيراً إلى عدم وجود هوية للتعليم ما قبل الجامعي مطالباً بالتنسيق بين الوزارتين.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تضم نحو 42 نائباً وهم : النائب أحمد سعدالدين و النائب محمد أبوالعينين وكيلا المجلس، والسادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.