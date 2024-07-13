القاهرة الإخبارية: تقارير تزعم اغتيال قائد لواء خان يونس بهجوم المواصي

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن تقارير إعلامية تزعم اغتيال قائد لواء خان يونس رافع سلامة خلال الهجوم على المواصي جنوبي قطاع غزة.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات لمنطقة المواصي، بعد تعرضها لأحزمة نارية من الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي تسبب في وقوع مجزرة جديدة غربي خان يونس.

وكشف يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، آخر تطورات الأوضاع في منطقة "المواصي"، قائلًا: "نحن أمام مجزرة جديدة اقترفها الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، بما يمكن وصفه بالحزام الناري، المناطق الآمنة في غرب خان يونس".