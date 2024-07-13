القاهرة الإخبارية: القضاء على قادة حماس بمجزرة المواصى رواية إسرائيلية قابلة للتشكيك

أكد يوسف أبوكويك، مراسل القاهرة الإخبارية، أن رواية استهداف محمد الضيف ورافع سلامة، وهما أبرز قادة كتائب القسام بخان يونس، بمجزرة المواصي، تعد رواية إسرائيلية خالصة.

وقال خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، إنه طالما لم تتبن أو تُنع الفصائل الفلسطينية نبأ استهداف كل من محمد الضيف ورافع سلامة تصبح الرواية محل التشكيك.

وتابع: "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت خيام النازحين ومنزلًا مجاورًا لها وأرضًا زراعية متاخمة، بشكل متزامن بمنطقة المواصي بخان يونس، الذي يقطن فيه 80 ألف نازح، باعتباره منطقة آمنة".

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تم التقاط عملية استهدافهم من خلال الكاميرات التي رصدت استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية للطريق الواصل بمنطقة المواصي، الأمر الذي ترتب عليه استهدافهم نظرًا لمحاولاتهم الوصول إلى الشهداء والجرحى، مبينًا أن الإعلام العبري أشار إلى أن الهجوم استخدم قنابل ثقيلة.

وواصل: "شهود العيان أكدوا أنه كان هناك بعض الناجين من عملية القصف والاستهداف ولكن طائرات الاستطلاع لاحقتهم وصوبت عليهم نيرانها، لنكون أمام مجزرة حقيقية مكتملة الأركان".