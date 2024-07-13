لترويج الحرف اليدوية.. «كنوز مصرية» في الممشى السياحي بالغردقة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة التسويقية والتصديرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بمختلف الفنون التراثية خاصة التجمعات الإنتاجية والحرفية التي تشتهر بها مصر والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والتي حافظت علي التراث الذي يوضح عراقة الثقافة والفنون في مصر وينتج أعمالا فنية مطلوبة في كل أنحاء العالم.

وأشار إلي أن الجهاز يتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في تنفيذ رؤية متكاملة للنهوض بالعديد من التجمعات الحرفية تشمل تقديم التدريب والدعم الفني اللازم للعاملين في تلك الحرف التراثية وإتاحة التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهم من خلال الجهاز وتقديم الدعم اللازم لتسويق منتجاتهم وفتح منافذ لبيعها داخليا وخارجيا.

وأشار رحمي إلي أن جهاز تنمية المشروعات يقوم الآن بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي ومحافظة البحر الاحمر بتنظيم معرض " كنوز مصرية " للحرف اليدوية بالممشى السياحي بمدينة الغردقة والذي يستمر حتى 15 يوليو الجاري و يضم عدد (40) عارضا وعارضة من الحرفيين والفنانين المبدعين في مجال الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة بهدف فتح أسواق جديدة لأبناء هذه المحافظات في اشهر الأسواق السياحية في مصر واتاحة الفرصة لهم للبيع المباشر او التعاقدات.

وتجدر الاشارة إلي أن هذا المعرض يأتي ضمن أنشطة مشروع (المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات الإنتاجية) بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي وتتنوع المعروضات من أشغال الابرة والتطريز اليدوي –المفروشات – منتجات النخيل – الفركة – التلي – الفخار –الاعمال الزجاجية – الاشغال والمنتجات النحاسية – الجلود – الالباستر - الاكسسوارات وغيرها من الحرف والمنتجات المميزة.

وكافة المنتجات تم تصنيعها بأيادى مصرية من خلال أصحاب وصاحبات الحرف اليدوية والتراثية من التجمعات الإنتاجية التي تشتهر بها مصر بمحافظات (شمال / جنوب سيناء –مطروح – أسوان – الفيوم – الوادي الجديد – قنا – سوهاج – البحر الأحمر).

ويستهدف البيع المباشر للجمهور من زوار مدينة الغردقة السياحية بالإضافة الى الترويج للتجمعات الانتاجية والمنتجات الحرفية المصرية سياحيًا.