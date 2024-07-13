"القاهرة الإخبارية": الاحتلال كان على علم بحجم الخسائر البشرية لمجزرة المواصي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة الإسرائيلية وصلت لدرجة كبيرة من "الوقاحة"، حيث أكد مسئولون في الجيش الإسرائيلي أنهم كانوا يعلمون بأن الغارة والمجزرة على منطقة المواصي ستخلف الكثير من الضحايا من الشعب الفلسطيني.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن مصدرًا أمنيًا إسرائيليًا أكد أن هدف الغارة والمجزرة التي ارتكبت صباح اليوم هو استهداف القيادي بحماس محمد الضيف، الذي نجا أكثر من 5 مرات من محاولات الاغتيال.

وأشارت إلى أن المصادر الأمنية في إسرائيل أكدت أن محمد الضيف أصيب بجراح، ولكن لم يتم تأكيد مقتله، مضيفة أن القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن الجيش رفع حالة التأهب القصوى خشية الرد من جانب المقاومة الفلسطينية.

ونوهت بأن الجانب الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو لا يهمهم أي مفاوضات وعرقلة أي صفقة تبادل، مشيرة إلى أن نتنياهو يعمل لصالحه فقط والبقاء في السلطة.

وتابعت أن الإعلام الإسرائيلي أكد أن منطقة المواصي لم يكن فيها أي من المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدة أن إيتمار بن غفير يدير إسرائيل لوحده دون الرجوع لأعضاء مجلس الحرب.