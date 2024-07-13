رئيس صناعة النواب: يجب الاستفادة من البحث العلمي والاختراعات الموجودة بالتعاون مع "الإنتاج الحربي"

طالب النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة، خلال اجتماع مناقشة برنامج الحكومة من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، بضرورة الاستفادة من البحث العلمي والاختراعات الموجودة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد ضرورة النظر لاحتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على المعدات الحديثة، مضيفًا أن مشكلة التعليم الفني هو عدم تأهيل المدارس الفنية بشكل جيد، مطالباً برؤية جديدة في تطوير المدارس الفنية وغيرها.

وطالب بالحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل حتى لا يتم هروبهم إلى الخارج، كما طالب بزيادة المرتبات تدريجياً وتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين.

ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها اليوم الإثنين لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة؛ إذ يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو، ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.