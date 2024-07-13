محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادات

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مذكرة مديرية التربية والتعليم، التي تقدم بها وكيل وزارة التعليم، بشأن تحديد مواعيد امتحانات متخلفي الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية للعام الدراسي 2024/2023، والمقرر عقدها في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الـ6 من شهر أغسطس المقبل.

من جهته أوضح هاني عنتر الصابر، وكيل الوزارة، أنه تم مراعاة أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية، وكذا انتهاء مواعيد امتحانات الثانوية العامة وبدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والدبلومات، عند وضع مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني.

حيث تعقد امتحانات الصفوف "الرابع، الخامس والسادس" الابتدائي، على مدار 5 أيام، بداية من 23 إلى 29 يوليو الجاري، فيما تبدأ امتحانات التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث في الفترة من (23 إلى 27 يوليو)، والصفوف من الرابع والخامس والسادس من 28 إلى 31 يوليو، في حين تبدأ امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية للصفين الأول والثاني من 23 إلى 29 يوليو الجاري، والصف الثالث من 31 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل.

كما تقرر بدء امتحانات التربية الخاصة للصم من الصف الرابع حتى الصف الثامن من 23 إلى 28 يوليو، والصفين الأول والثاني الإعدادي من 23 إلى 29 يوليو، والصف الثالث الإعدادي للصم من 31 يوليو إلى 6 أغسطس، والصفين الأول والثاني الثانوي من 23 إلى 29 يوليو، بينما تبدأ امتحانات التربية الخاصة "نور مكفوفين" للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من 23 إلى 29 يوليو، والصف الثالث الإعدادي من 31 يوليو إلى 6 أغسطس، والصفين الأول والثاني مكفوفين من 23 إلى 29 يوليو.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من 23 يوليو إلى 1 أغسطس، والصفوف الأول والثاني والثالث "نقل دبلوم الخط العربي" من 23 إلى 31 يوليو، والصف الأول "نقل" دبلوم التخصص في الخط والتذهيب من 23 يوليو إلى 5 أغسطس.