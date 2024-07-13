71 شهيدًا وأكثر من 289 مصابًا بعضهم في حالة خطرة حصيلة مجزرة "المواصي"

أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم السبت، الحصيلة النهائية لمجزرة المواصي بخان يونس، مؤكدة ارتقاء 71 شهيدا وأكثر من 289 مصابا بعضهم في حالة خطرة جراء مجزرة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، أن المستهدف من الهجوم على خان يونس، هو القائد العسكري في حماس محمد الضيف، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

يعد محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام العقل المدبر للهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل.

وتسبب الهجوم في اندلاع حرب جديدة بين الحركة والدولة إسرائيل.

كما أنه ألقى الضوء من جديد على الدور المحوري لهذا القيادي العسكري في حماس الذي أفلت من أيادي إسرائيل منذ أكثر من 30 عاما.

ويعتبر محمد الضيف، "العدو رقم 1" بالنسبة لإسرائيل منذ عام 2014، مهندس العملية العسكرية غير المسبوقة التي نفذتها حركة حماس السبت الماضي وباغتت خلالها إسرائيل.