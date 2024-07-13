"اقتصادية النواب" تطالب وزارتي العمل والتعليم العالي بالتنسيق لتلبية احتياجات سوق العمل

طالب النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع مناقشة برنامج الحكومة من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة العمل لدراسة سوق العمل فى كل بلدان العالم لتحديد احتياجات كل هذه الدول، وضرورة عمل برامج تدريبية لتؤهل العاملين المصريين بهذه المهارات حتى يكون هناك تنافس قوى فى سوق العمل الخارجي.

وأكد سيلمان علي ضرورة تطوير مراكز التدريب واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل من خلال صياغة أهداف محددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنوياً والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج وتنفيذ برامج التشغيل الذاتى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.