«الإحصاء»: ارتفاع إجمالي صادرات الحاسوب والاتصالات لـ2,9% خلال الفترة 2010-2021

كشفت دراسة عـن "تطور الذكاء الاصطناعي فى مصر خلال الفترة (2010-2022)" صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، أنه تم إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2021 في مصر، وارتفع عدد المقالات العلمية والتقنية المنشورة في مصر خلال الفترة (2010-2020) بنسبة 185%.

كما ارتفع إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية خلال الفترة (2010-2021) بنسبة ارتفاع بلغت 101,1%.

ولفتت الدراسة إلى أنه ارتفع عدد العاملين في مجال البحث والتطوير في مصر من 492,4 باحث/ مليون نسمة إلى 838 باحث/ مليون نسمة خلال الفترة (2010-2020) بنسبة ارتفاع تقدر 70,1% .

وارتفع معدل الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي من 0,4% إلى 0,9% خلال الفترة (2010-2021).

وأوضحت الدراسة أنه ارتفع إجمالي صادرات الحاسوب والاتصالات من إجمالي صادرات الخدمات من 0,1% إلى 2,9% خلال الفترة (2010-2021).

وارتفع إجمالي واردات الحاسوب والاتصالات من إجمالي واردات الخدمات من 3,7% إلى 5,6% خلال الفترة (2010-2019)، ثم أخذت في الانخفاض إلى أن بلغت 4,8% عام 2021.

ونوهت الدراسة بأنه ارتفع أعداد الطلاب المقيدين بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من 36,5 ألف طالب إلى 43,1 الف طالب، كما ارتفع أعداد الخريجين من تخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من 128,9 ألف خريج إلى 210,9 ألف خريج خلال الفترة (2017-2021) .

كما ارتفع أعداد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من 1572 طالبا إلى 2714 طالبا خلال الفترة (2018-2020) ثم حدث انخفاضاً الى 1254 عام 2021، أيضا ارتفع أعداد الطلاب الحاصلين على درجات علمية عليا من تخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من 221 خريجا إلى 612 خريجا خلال الفترة (2017-2021).