لتركهم العمل.. إحالة 27 من العاملين للتحقيق خلال جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية

فاجئ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عيادة الجلدية والتناسلية والجزام التابعة للإدارة الصحية بشبين الكوم بإجمالي قوة 67 موظفًا، واطلع بنفسه على دفاتر الحضور والإنصراف وتفقد أقسام الاستقبال وغرفة الغيار والعلاج الطبيعي والصيدلية والمعمل للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والوقوف علي مدى تأدية الخدمة الطبية.

وأبدى المحافظ استياءه الشديد من مستوى جودة الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، كما أحال 2 من الأطقم الطبية للتحقيق لعدم ارتدائهم الزي الرسمي، فيما أحال 27 من العاملين لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي، وذلك وفقًا لتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وخلال جولته استمع محافظ المنوفية إلي أراء المترددين عن مستوي الخدمة المقدمة لهم قائلًا لهم " أنا هنا موجود لخدمتكم وتحت أمركم "، كما تلاحظ عدم وجود سجلات قيد للمرضى وشدد المحافظ علي ضرورة توفير ملفات للمرضى لمتابعة حالتهم الصحية بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة تأكيدًا على حقوقهم في حصولهم علي خدمة طبية أفضل.

كما فاجئ محافظ المنوفية مستشفى شبين الكوم التعليمي " مبنى الطوارئ والجراحات " لمتابعة انتظام آلية سير العمل، حيث تفقد العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والأشعة التشخيصية والتداخلية وتلاحظ المحافظ وجود زحام وتكدس شديد على العيادات من قبل المرضى، وعلي الفور كلف المحافظ مدير المستشفى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير والتسهيل على المواطنين لحصولهم على تأدية الخدمة الطبية لهم بشكل أفضل.

وفي استجابة فورية لشكوى أسرة أحد المرضى، أصطحب محافظ المنوفية أسرة المريض لزيارته لمتابعة حالته الصحية، وعلى الفور كلف مدير المستشفى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له بكافة التخصصات وشدد بالمتابعة الدقيقة للحالة وعرض تقريرعليه شخصيًا بالموقف.

كما تفقد المحافظ انتظام العمل بالمركز الصحي العام بشبين الكوم بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، وتابع آليات تنفيذ المبادرات الرئاسية ومنها " فحص المقبلين على الزواج" ، “الأورام السرطانية"، واطلع على سجلات المرضى والمترددين، ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد جدول زمني للمرور علي جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة للوقوف على جودة مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار جولاته الميدانية المفاجئة على كافة المنشآت الصحية ومستمرون في خدمة المواطن المنوفي والذي سيظل ذات أولوية أولى ضمن منظومة العمل وتلبية مطالبه واحتياجاته بكافة القطاعات الخدمية، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح أمام جموع المواطنين على مدار الساعة للاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم.

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