مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر.. الولايات المتحدة تغرق قوارب الحوثيين.. خامنئي يتعهد بدعم الوكلاء.. ومقترح أمريكي بتحالف "حارس الرخاء"

مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر، أغرقت الولايات المتحدة منذ أسبوعين 3 زوارق للحوثيين وأحبطت محاولة اختطاف سفينة، لكن طهران تعهدت بمواصلة دعم وكلائها المسلحين.

وأرسلت سفينة MAERSK Hangzhouإشارتي استغاثة خلال 24 ساعة، الإشارة الأولى إلى إصابة بصاروخ، والثانية إلى محاولة اختطاف.

وبينما كان الهجوم يتكشف، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في طهران إن طهران يجب أن تواصل دعمها لـ "جبهة المقاومة"، في إشارة إلى وكيل النظام. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الهجوم يمثل الاعتداء الثالث والعشرين على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر.

ومع وقوع أكثر من 100 هجوم على منشآت أمريكية في الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر ، والتي أثارها غزو حماس لإسرائيل، يعد هذا إجراءً نادرًا من جانب الولايات المتحدة التي حاولت حتى الآن تجنب الاشتباكات العسكرية.

وفي أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، أعلن وكيل إيران في اليمن أنه سينضم إلى الحرب على إسرائيل، مستهدفاً الشحن في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به.

وفي محاولة لإجبار إسرائيل على الموافقة على وقف كامل لإطلاق النار، استهدفت الصواريخ والطائرات بدون طيار الأراضي الإسرائيلية وكذلك الشحن الدولي والمصالح الأمريكية.

وفي أعقاب دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، والتي شهدت مقتل 1200 معظمهم من المدنيين واحتجاز 240 أو أكثر كرهائن، تعرضت الولايات المتحدة لمزيد من الهجمات في العراق وسوريا.

ودفع التصعيد في الطريق البحري الذي يمثل نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية والنفط، الذي يربط آسيا بأوروبا، الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي يضم أكثر من 20 عضوا في مواجهة العدوان، تحت اسم "عملية حارس الرخاء".

وتوقفت العديد من شركات الشحن عن نشاطها أو سلكت طرقًا أطول، مما تسبب في تأخيرات كبيرة وتكاليف كبيرة للرحلات.

وعلى النقيض من تعبيره عن الامتنان لروسيا والصين، فإن رسالة بيزشكيان تظهر القليل من الدفء تجاه الغرب.

ويلقي باللوم على الولايات المتحدة وأوروبا في إلحاق "أضرار بمئات المليارات من الدولارات" بالاقتصاد الإيراني، و"معاناة وموت ودمار لا توصف للشعب الإيراني"، وذلك بشكل رئيسي من خلال العقوبات التي تم تشديدها بشكل مطرد، منذ إدارة ترامب.