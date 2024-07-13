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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جالانت يعقد مشاورات خاصة على ضوء التطورات الخاصة بمجزرة المواصي

يواف جالانت
يواف جالانت
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن جالانت يعقد مشاورات خاصة على ضوء التطورات الخاصة بالمواصي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان على أهمية اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن التحديات لا تزال قائمة.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ281 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

وزارة الدفاع الإسرائيلية جالانت خان يونس قطاع غزة