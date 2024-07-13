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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق حملة تحصين الثروة الحيوانية بلقاحي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسوان

انطلاق الحملة القومية
انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية بأسوان
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انطلقت اليوم السبت فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بنطاق قرى المحافظة، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء الدين فاروق، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

جاء ذلك استكمالاً لجهود وزارة الزراعة والمحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة والعمل المتواصل لتوعية المواطنين بأهمية التحصين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه أشار الدكتور مدحت رمزى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان، إلى أن فعاليات الحملة ستستمر حتى يتم تغطية تعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة، وفقاً لآخر حصر بإجمالى 48 ألفا و257 رأسا من الماشية، و16 ألفا و170 من الأغنام، و6213 من الماعز، و239 من الجمال، و25 ألفا و635 من الأبقار والجاموس.

توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية

موضحاً بأن الهدف من هذه الحملة التى ستجوب كافة نجوع وقرى ومراكز المحافظة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية من خلال تنظيم هذه الحملات الوقائية للحفاظ عليها من الأمراض سريعة الانتشار.

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