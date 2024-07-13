الصين تواجه الغرب بالمنفعة المتبادلة ودعم البنية التحتية في أفريقيا

تلعب الصين دورا مهما في القارة الأفريقية، فهي أهم مستثمر في المشروعات الأساسية للقارة، كما أنها شريك أساسي فيما يخص البنية التحتية والتعدين، وتتجاوز تجارة الصين في أفريقيا 254.3 مليار دولار في أحد الإحصاءات التي أعلنتها الهيئة الوطنية العامة للجمارك الصينية، بينما وصلت التجارة بين الصين وأفريقيا في 2023 لـ 282.1 مليار دولار أمريكي، لتستمر الصين أكبر الشركاء للدول في القارة حسب بيان وزارة التجارة الصينية.

وحسب الوكالة الصينية "شينخوا" تعمل الصين على تأسيس منطقة للتعاون الاقتصادي مع القارة بشكل متوسع بعد موافقة مجلس الدولة الصيني، وستكون هذه المنصة داعما للانفتاح الاقتصادي مع أفريقيا، وتعميق التعاون الاقتصادي بينهما، وبحلول عام 2027 ستكون المنطقة التجريبية للتعاون الاقتصادي نقطة تأثير مهم بين الصين والقارة السمراء وتحقيق المنافع للشعب الصيني والأفريقي.

تبحث الصين عن كسب المزيد من النفوذ في أفريقيا والحصول على “الولاء الأفريقي” من خلال مضاعفة الاستثمارات للقارة وزيادتها أو من خلال تقديم الدعم السياسي لها.