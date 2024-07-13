مجزرة جديدة بخان يونس.. صورة حية من "المواصي" بعد غارات الاحتلال

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات لمنطقة المواصي، بعد تعرضها لأحزمة نارية من الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي تسبب في وقوع مجزرة جديدة غربي خان يونس.

وكشف يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، آخر تطورات الأوضاع في منطقة "المواصي"، قائلًا: "نحن أمام مجزرة جديدة اقترفها الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، بما يمكن وصفه بالحزام الناري، المناطق الآمنة في غرب خان يونس".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "قبل قليل أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على خيام النازحين، ومحيط هذه الخيام، وعلى مدار نصف ساعة حتى الآن لم تتوقف سيارات الإسعاف في نقل عشرات الشهداء والجرحى".

وتابع: "وصل العشرات من الشهداء والجرحى إلى المستشفى الكويتي، والاحتلال أغار بشكل مفاجئ وانقلب الحال هنا فجأة، حيث استهدف الاحتلال بمنطقة مفترق الشارع النصفي للمنطقة الغربية لخان يونس بعدة غارات جوية من خلال طائرات حربية حلقت بشكل مفاجئ وأغارت على هذه المنطقة".