مصر الـ 65 عالميًا من حيث جاهزية حكومتها لتطبيق الذكاء الاصطناعي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ، دراسة عـن "تطور الذكاء الاصطناعي في مصر خلال الفترة (2010-2022)" ومن أهم مؤشراتها ، انه جاءت مصر في المركز 65 عالمياً وفقاً لتقرير مؤشر جاهزية حكومات دول العالم لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لعام 2022 لذلك احتلت المرتبة الثانية أفريقيا بعد دولة موريشيوش.

وأشار الجهاز الى تقدم مصر 7 مراكز عالمياً في عام 2023 في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة (تورتواز ميديا ) المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تقدمت مصر 17 مركزاً في المؤشر الخاص بالمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في منتصف عام 2023.

وأوضح الجهاز أن مصر تمتلك حوالي 246 شركة متخصصة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي حتى عام 2022.

وفي عام 2023 تم تنفيذ تطبيق في المجال الطبي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض اعتلال الشبكية السكرى بنسبة دقة تفوق 95% في مصر.

فترة (2017-2021).