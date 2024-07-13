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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال: مقتل 5 سجناء أطلقوا النيران داخل السجن المركزي

مصلحة السجون الصومالية
مصلحة السجون الصومالية
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 أكدت قيادة مصلحة السجون الصومالية، مقتل جميع السجناء الذين أطلقوا الرصاص، صباح اليوم /السبت/، داخل السجن المركزي بالعاصمة مقديشو.
وقال بيان صادر عن القيادة العامة في الصومال حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم، إنه تم القضاء على 5 سجناء حاولو الإخلال بأمن السجن المركزي بعد أن تبادلو إطلاق النار مع حراس السجن.
وأوضح البيان، أن هولاء السجناء تم الحكم عليهم بالإعدام سابقًا لإنتمائهم إلى صفوف مليشيات الخوارج.
 

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