الصومال: مقتل 5 سجناء أطلقوا النيران داخل السجن المركزي

أكدت قيادة مصلحة السجون الصومالية، مقتل جميع السجناء الذين أطلقوا الرصاص، صباح اليوم /السبت/، داخل السجن المركزي بالعاصمة مقديشو.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة في الصومال حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم، إنه تم القضاء على 5 سجناء حاولو الإخلال بأمن السجن المركزي بعد أن تبادلو إطلاق النار مع حراس السجن.

وأوضح البيان، أن هولاء السجناء تم الحكم عليهم بالإعدام سابقًا لإنتمائهم إلى صفوف مليشيات الخوارج.

