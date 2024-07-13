وزير خارجية بريطانيا يؤكد لميقاتي ضرورة معالجة الأوضاع المتوترة بجنوب لبنان وغزة

شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على ضرورة معالجة الأوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة، والعمل من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة للبنان في وقت قريب.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم / السبت/ من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، وتم خلاله بحث العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في المنطقة.

وحذر لامي من المخاوف بشأن تصاعد التوترات على حدود لبنان وتزايد احتمال سوء التقدير قائلا " إن توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد، وتريد المملكة المتحدة أن ترى هذا الأمر يتم حله سلميا من خلال تسوية تفاوضية".

