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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بفرحة عارمة.. الأبان رومانيلي وأسعد يقطفان العنب في غزة

ارشيف
ارشيف
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عاش الأب غابرييل رومانيلي، كاهن رعية العائلة المقدسة في غزة، ومساعده الأب يوسف أسعد، فرحة بالغه حيث عبّرا عن فرحتهما العارمة عندما  قطفا عنب بعد انقطاع دام تسعة أشهر. 

وكتب الأب رومانيلي على فيسبوك قائلاً: "بعد تسعة أشهر… كنز! غزة".
هذه اللحظة البسيطة تحمل في طياتها الكثير من الأمل والصمود في وجه التحديات اليومية التي يواجهها سكان غزة.
يُذكر أن سكان غزة يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية نتيجة القيود المفروضة على الوصول الإنساني والحرب المستمرة، وفقًا لتقارير حديثة، فإن جميع سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه أكثر من ربع السكان خطر الموت جوعًا.
تعمل المنظمات الإنسانية مثل برنامج الأغذية العالمي على تقديم المساعدات، لكن هذه المساعدات لا تكفي سوى 10% من الاحتياجات الغذائية للسكان، الوضع يتطلب زيادة كبيرة وفورية في عمليات إيصال الأغذية والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية لتجنب كارثة إنسانية أكبر.
 

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